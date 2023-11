Un transfert à 90M€ fait une victime au PSG

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a décidé de miser environ 90M€ sur Randal Kolo Muani. Le transfert du Français n'a failli pas aboutir, faute de temps. Ce dernier est arrivé dans les dernières minutes du mercato. Le club de la capitale a rencontré des difficultés à conclure l'opération, notamment à cause du refus d'Hugo Ekitike de rejoindre Francfort. Depuis l'ancien Rémois traîne son spleen à Paris.

Pour le moment, le transfert de Randal Kolo Muani au PSG n'est pas une franche réussite. Le club de la capitale a misé plus de 90M€ sur le Français, et ce dernier n'a marqué que trois buts en onze matches. L'ancien Nantais est aussi en concurrence avec le Portugais, Gonçalo Ramos.

Le transfert de Kolo Muani n'a failli pas se faire

Randal Kolo Muani évolue au PSG cette saison, mais il aurait très bien pu être toujours à Francfort. En effet, il ne s'en est fallu que de quelques minutes pour que son transfert ne soit pas homologué. Les discussions ont été longues entre Paris et la formation allemande, et cette dernière ne voulait, au départ, pas lâcher son joueur sans avoir trouvé de remplaçant. Elle a finalement cédé face à l'offre parisienne.

Une star du PSG se fait fracasser, il déballe tout sur le malaise ! https://t.co/lsRwxXpfh2 pic.twitter.com/XPpXludClz — le10sport (@le10sport) November 11, 2023

Hugo Ekitike est banni au PSG