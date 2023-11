PSG : Un joueur attend son transfert avec impatience !

Alexis Brunet

Le PSG a été un grand acteur du mercato estival, en réalisant de nombreuses opérations, que cela soit des départs, ou bien des arrivées. Le mercato hivernal sera moins animé normalement, mais il y aura probablement quelques mouvements. Le club de la capitale souhaite recruter un latéral gauche et pourquoi pas un milieu de terrain, mais Hugo Ekitike, lui, veut partir.

Avec l'arrivée de Luis Enrique, le PSG a changé de nombreuses choses. Le club de la capitale a commencé par opérer une sorte de révolution sur le mercato, car de nombreux joueurs sont arrivés, et d'autres sont partis. Le champion de France a recruté Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, ou bien Manuel Ugarte par exemple. Et dans le sens des départs, Lionel Messi, Neymar, et même Sergio Ramos ont notamment mis les voiles.

Hugo Ekitike, prochain joueur à quitter le PSG ?

Après la folie du mercato estival, le PSG devrait se montrer un peu plus calme cet hiver. Le club de la capitale pourrait tout de même enregistrer un départ. En effet, d'après les informations de L'Équipe , Hugo Ekitike attendrait le mercato hivernal avec impatience. L'ancien Rémois souhaite quitter le champion de France, bien conscient que son avenir est bouché ici. Ce dernier est banni du PSG, depuis qu'il n'a pas accepté de rejoindre Francfort, dans le cadre du transfert de Randal Kolo Muani.

Le PSG va peut-être recruter cet hiver