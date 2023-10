Le Real Madrid a trouvé le remplaçant de Benzema, c’est validé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après le départ de Karim Benzema, le Real Madrid a décidé de miser sur Joselu. Le club espagnol a obtenu le prêt de l'attaquant de l'Espanyol Barcelone jusqu'à la fin de la saison. En l'espace de quelques mois, l'attaquant est parvenu à faire l'unanimité. A tel point que la formation merengue envisagerait de le conserver la saison prochaine.

Karim Benzema est parti en Arabie Saoudite, laissant un grand vide à a pointe de l'attaque. Les supporters s'attendaient à un grand nom pour le remplacer. Kylian Mbappé ? Non. Erling Haaland ? Non. Florentino Perez a pris la décision de miser sur Joselu. Agé de 33 ans, l'attaquant a filé au Real Madrid sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Un pari gagnant puisque Joselu a déjà inscrit cinq buts en Liga. Sa bonne humeur, ses performances sont très appréciées en interne. Journaliste pour OK Diario , Ivan Martin a livré un premier bilan.

Pari gagnant pour le Real Madrid

« La signature de Joselu améliore ce que nous avions, parce que nous avions Mariano, donc il allait être un peu meilleur. C'est un buteur. C'est vrai que depuis quelques années, il marque des buts. Je pense que c'est en partie surprenant. Il ne faut pas parier sur Joselu en tant qu'avant-centre titulaire de Madrid, car je pense que cela vous coûterait cher à la fin. Mais sa performance ne fait aucun doute tout comme son engagement et son amour pour le Real Madrid » a lâché Ivan Martin à Bernabeu Digital.

Le Real Madrid prêt à conserver Joselu ?