L’aveu de Karim Benzema sur le PSG

Karim Benzema est devenu Ballon d’or 2022 en grande partie grâce à ses performances XXL en Ligue des champions dont le 1/8ème de finale retour face au PSG avec son triplé avec le Real Madrid. Pour Benzema, le Paris Saint-Germain avait le talent pour aller au bout.

Pour la première campagne de Ligue des champions de la « MNM » alors composée de Lionel Messi, de Neymar et de Kylian Mbappé, les espoirs étaient grands au PSG pour rafler le Saint-Graal qu’est la C1. Et tout marchait comme sur des roulettes face au Real Madrid lors du 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions au Parc des princes.

«Paris ? Le match aller, on se fait écraser»

Malgré le penalty manqué par Lionel Messi à l’heure de jeu, Kylian Mbappé délivra le Parc des princes en toute fin de match et permettait au PSG de prendre un léger avantage sur le Real Madrid avant le match retour. Mais un tout petit avantage comme souligné par Karim Benzema, alors capitaine et attaquant du Real Madrid, qui savait pertinemment que tout restait à faire du côté du Santiago Bernabeu au retour. « Paris ? Le match aller, on se fait écraser. En fait, on est pas bons, mais on ne perd que 1-0. Donc, on se dit que tout va se jouer au retour parce que 1-0, c’est rien ». a confié Benzema à L’Équipe .

Benzema l’avoue, le PSG était «une équipe pour aller au bout» en 2022