Révolution au PSG, ce cadre de Deschamps prend une décision

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a révolutionné son effectif en recrutant un grand nombre de joueurs français. En effet, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola et Lucas Hernandez sont venus rejoindre Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé à Paris. Avant le choc entre le PSG et l'AC Milan ce mercredi, Olivier Giroud a révélé qu'il évitait ses compatriotes et qu'ils allaient commencer à se chambrer.

Pour renforcer l'effectif de Luis Enrique, Luis Campos a décidé d'aller chercher plusieurs joueurs français : Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Parmi ces quatre recrues du PSG, trois sont internationaux français avec les A et le dernier évolue avec Thierry Henry chez les Espoirs.

PSG : «La chair de poule», Luis Enrique se lâche sur Mbappé https://t.co/UWWD1KLBhD pic.twitter.com/WL19FU2UNS — le10sport (@le10sport) October 22, 2023

Un duel fratricide entre les Français du PSG et de Milan

Meilleur buteur de l'équipe de France avec 54 réalisations, Olivier Giroud connait bien les joueurs de Didier Deschamps évoluant au PSG, à savoir Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Lucas Hernandez. D'ailleurs, le numéro 9 tricolore va se frotter à eux ce mercredi lors du duel entre le club parisien et l'AC Milan au Parc des Princes. Un match comptant pour la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

«Pour l'instant on s'évite un peu»