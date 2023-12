Le Real Madrid a bouclé une signature en secret

Hugo Chirossel

Dernièrement, le Real Madrid a sécurisé l’avenir de plusieurs de ses jeunes joueurs. En effet, la Casa Blanca a récemment officialisé les prolongations d’Eduardo Camavinga, Vininius Junior, Rodrygo, ainsi que de Federico Valverde. Mais d’après la presse espagnole, les Merengue ont également prolongé le contrat d’un autre joueur : Andriy Lunin.

Le Real Madrid a bouclé plusieurs signatures ces dernières semaines. En effet, ce sont pas moins de quatre joueurs qui ont prolongé leur contrat avec la Casa Blanca . À commencer par Eduardo Camavinga, qui a étendu son contrat jusqu’en juin 2029. L’international français a ensuite été suivi de Vinicius Junior (juin 2027) et de Rodrygo (juin 2028), avant la dernière en date, celle de Federico Valverde, officialisée le 9 novembre dernier.

«C’est impossible de dire non au Real Madrid»

« C’est impossible de dire non au Real Madrid, c'est la plus belle chose qui soit », a confié Federico Valverde après sa prolongation jusqu'en juin 2029 avec le Real Madrid. « Quand le président vous dit que vous avez la possibilité de prolonger, vous n'y réfléchissez pas à deux fois. Le Real m'a tout donné. Je serai toujours très reconnaissant de la façon dont j'ai été traité à mon arrivée. J'ai dormi dans la résidence des juvéniles du club et pour moi, c'était un hôtel cinq étoiles. J’ai pris en maturité et j’ai appris les valeurs d'être une bonne personne, d'être un bon joueur, de grandir et d'être un exemple pour les enfants. Le désir de continuer à gagner et à remporter des titres ne change pas . »

Le Real Madrid a déjà prolongé Lunin