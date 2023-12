Le PSG s'attaque au prochain taulier de l’équipe de France ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé de 22 ans, Lucas Chevalier a brillamment détourné deux penaltys face au FC Metz ce dimanche (2-0). Mais le PSG n'a pas attendu cette prestation pour observer ses prestations. Le club de la capitale surveillerait sa situation et pourrait miser sur ce jeune portier, promis à un grand avenir notamment en équipe de France.

Exclu lors de la rencontre face au Havre ce dimanche, Gianluigi Donnarumma suscite de plus en plus d'inquiétude. Ses prestations demeurent moyennes et certains gardiens pourraient en profiter comme Arnau Tenas. Signe que Donnarumma ne va pas fort, le PSG rechercherait un portier sur le marché. Selon RMC, le profil de Lucas Chevalier plaît énormément en interne et ce n'est pas sa prestation face au FC Metz qui va faire changer d'avis la direction parisienne. Le gardien de 22 ans a détourné deux penaltys et contribué à la victoire de son équipe (2-0). Son homologue messin Alexandre Oukidja a tenu à lui rendre hommage.

« Il a fait le match parfait »

« Il a aussi réussi quatre ou cinq arrêts. Ça fait plaisir car il est de la région. C’est un très bon gardien que j’ai suivi quand il a été prêté une saison remarquable à Valenciennes. Il a franchi une étape entre la L2 et la L1 à Lille, avec de petites difficultés au tout début. Mais il a tenu la baraque la saison dernière. Ça reste un gardien jeune qui doit encore apprendre, prendre du temps de jeu. Mais j’ai vu ce soir beaucoup de maturité dans son jeu au pied et de la sérénité. Il a fait le match parfait » a-t-il déclaré.

Le successeur de Maignan en équipe de France ?