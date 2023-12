Le clan Marquinhos va boucler un nouveau transfert au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La première recrue hivernale du PSG pourrait être bouclée avant même le 1er janvier. En effet, les discussions pour le transfert de Gabriel Moscardo s'intensifient ces dernières heures et pourraient déboucher sur un accord avoisinant les 25M€. Le milieu de terrain du Corinthians veut rejoindre le PSG qui dispose d'un atout de taille à savoir Giuliano Bertolucci, agent de Marquinhos notamment.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG n'envisage pas le recrutement d'un latéral gauche pour cet hiver. En revanche, le club parisien devrait tout de même se renforcer durant le mois de janvier et pourrait enregistrer l'arrivée d'au moins un nouveau milieu de terrain. Il faut dire que les blessures de Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz mettent en lumière les manques du PSG à ce poste et Luis Enrique espère bien voir débarquer de nouveaux renforts dans ce secteur de jeu. C'est ainsi que le nom de Gabriel Moscardo revient avec insistance depuis quelques jours.

PSG : Le mercato de Mbappé dicté par un record historique ? https://t.co/fjzFTDKk5C pic.twitter.com/hlDbOyK9nn — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

Giuliano Bertolucci impliqué dans l'opération Moscardo ?

Ce dossier semble même en excellente voie puisque Luis Campos est actuellement au Brésil afin de négocier avec les dirigeants du Corinthians qui réclament entre 22 et 25M€. Afin de l'épauler dans les discussions et de mener à bien les négociations, le conseiller sportif du PSG peut d'ailleurs compter sur un soutien de poids à savoir celui de l'agent Giuliano Bertolucci qui a été mandaté dans ce dossier. Et ce n'est pas anodin.

Agent de Marquinhos, Giuliano Bertolucci est très influent au Brésil

En effet, Giuliano Bertolucci est un agent très influent au Brésil puisqu'il gère de nombreux joueurs majeurs. A commencer par Marquinhos, le capitaine du PSG. Cela lui permet ainsi d'entretenir de bons liens avec la direction parisienne tout en étant l'un des agents les plus puissants au Brésil puisqu'il gère également les intérêts de Bruno Guimarães (Newcastle), Gabriel (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), David Neres (Benfica) ou encore des deux Monégasques Vanderson et Caio Henrique. C'est donc un atout de poids pour le PSG qui cherche à boucler le transfert de Gabriel Moscardo.