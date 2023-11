Mercato : Le RC Lens veut conclure un coup historique ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Annoncé en partance de Manchester United, Raphaël Varane a été annoncé dans de nombreuses équipes ces derniers jours. Mais l'avenir de l'ancien international français s'est, aussi, invité dans la conférence de presse de Franck Haise. L'entraîneur du RC Lens s'est prononcé sur une possible arrivée du champion du monde 2018.

Raphaël Varane pourrait tourner la page Manchester United. Le joueur songerait à quitter la Premier League. Il est question d'un départ au Bayern Munich ou en Arabie Saoudite. Mais l'avenir du champion du monde 2018 a, aussi, fait réagir Franck Haise, entraîneur du RC Lens. Pour rappel, Varane a débuté sa carrière dans le Nord de la France avant de rejoindre le Real Madrid en 2011.

Un énorme départ est acté au RC Lens https://t.co/S0qNJrIEHY pic.twitter.com/NNjYSsA4Mz — le10sport (@le10sport) November 23, 2023

«Si Raphaël veut revenir... »

« Si Raphaël veut revenir, il est accueilli les bras ouverts à chaque fois. Avec un contrat, c’est autre chose (Rires). J’ai lu que c’était compliqué pour le Bayern Munich de payer son salaire. Alors si c’est compliqué pour le Bayern… Mais peut-être qu’il a envie de revenir, je ne sais pas (Rires). C’est un beau débat, mais ce n’est pas un débat actuel » a confié l'entraîneur du RC Lens. Le club nordiste peut garder un mince espoir puisque Varane avait ouvert la porte à un retour lors d'un entretien à GQ.

Varane avait ouvert la porte à un retour