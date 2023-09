Le PSG vole au secours d’une recrue XXL !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours muet depuis sa signature au PSG cet été pour 50M€, Ousmane Dembélé peine pour l'instant à convaincre les observateurs. Mais Luis Enrique, l'entraîneur du club de la capitale, continue de faire confiance à l'international français et vante ses qualités malgré son manque de réussite face au but.

Recruté par le PSG pour apporter sa touche technique, sa vitesse et faire oublier les départs de Neymar et Lionel Messi, Ousmane Dembélé a d'ailleurs hérité du numéro 10 au sein du club de la capitale. Mais l'ancien joueur du FC Barcelone peine pour l'instant à se montrer efficace dans le dernier geste, comme en témoignent ses deux dernières prestations avec le PSG contre l'OGC Nice (2-3) et le Borussia Dortmund (2-0).

« Il fait de la magie »

Interrogé en conférence de presse mardi soir, Luis Enrique a néanmoins tenu à assurer la défense de sa nouvelle recrue du PSG : « Si j’étais supporter d’une équipe, je paierais pour voir Ousmane Dembélé. C'est un joueur totalement différent. Il est imprévisible, il déborde, il fait de la magie. C’est vrai qu’il a peut-être raté des choses et qu'il n'a pas marqué son premier but mais le jour où ça arrivera, je suis sûr qu'il en marquera beaucoup par la suite. Cela arrive à tous les attaquants », confie le technicien espagnol.

« Merveilleux d’avoir un joueur de cette qualité »