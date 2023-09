Fiasco pour Cristiano Ronaldo, il balance tout sur son transfert

Amadou Diawara

Lors de l'été 2021, Cristiano Ronaldo a fait son retour à Manchester United. Toutefois, son deuxième séjour chez les Red Devils a viré au cauchemar. Interrogé sur le rapatriement de CR7, Ole Gunnar Solskjaer - ancien coach mancunien - a lâché toutes ses vérités sur le sujet.

En difficulté du côté de la Juventus, Cristiano Ronaldo a décidé de faire son retour à Manchester United lors de l'été 2021 pour se relancer. Si ses débuts chez les Red Devils étaient encourageants, CR7 a finalement quitté Old Trafford par la petite porte, et ce, après un peu plus d'un an. Au fil des mois, Cristiano Ronaldo a commencé à perdre du crédit à Manchester United et à avoir de moins en moins de temps de jeu. Ce qu'il n'a pas du tout accepté. En effet, la star portugaise de 38 ans a enchainé les coups de sang, et le point de non retour a été atteint lorsqu'il a taclé sa direction et l'entraineur Erik ten Hag en pleine interview. N'ayant pas du tout apprécié les propos tenus par Cristiano Ronaldo, les hautes sphères de Manchester United ont finalement trouvé un accord à l'amiable avec lui pour résilier son contrat en novembre 2022.

Transferts : Le PSG s’attaque à un crack à 10M€ https://t.co/NaqxtHh93i pic.twitter.com/N5S2iFVwnt — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

«J'ai senti que nous devions saisir cette opportunité...»

Alors que Cristiano Ronaldo défend désormais les couleurs d'Al Nassr en Arabie Saoudite, Ole Gunnar Solskjaer est revenu sur son deuxième passage catastrophique à Manchester United. « C'était une décision très difficile à refuser et j'ai senti que nous devions saisir cette opportunité, mais c'était une erreur. J'ai eu l'impression que c'était une bonne chose lorsqu'il a signé et les supporters l'ont ressenti lors du match contre Newcastle, lorsque Old Trafford était en ébullition (après la victoire 4-1 avec deux buts marqués par Cristiano Ronaldo ). Il était toujours l'un des meilleurs buteurs du monde, il avait l'air fort » , a confié l'ancien entraineur des Red Devils (de décembre 2018 à novembre 2021), avant d'en rajouter une couche.

«... mais c'était une erreur»