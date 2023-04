Le PSG vise la nouvelle sensation mondiale, la mèche est vendue

Axel Cornic

Cet été 2023 devrait être celui de Jude Bellingham, qui a seulement 19 ans est l’un des joueurs les plus convoités au monde. Le Paris Saint-Germain rêve d’un gros coup, mais la concurrence s’annonce féroce avec les cadors de Premier League et surtout le Real Madrid. D’ailleurs, les Merengue semblent avoir une longueur d’avance sur tout le monde !

Le mercato va ouvrir ses portes dans seulement quelques semaines et on peut déjà voir se dessiner les gros dossiers de l’été. L’un d’eux devrait sans aucun doute concerner Jude Bellingham, qui a littéralement explosé cette saison au point que le Borussia Dortmund semble être devenu trop petit pour lui.

Le PSG veut signer une star, sa femme lâche une annonce troublante https://t.co/IgF6Kx5GHp pic.twitter.com/IF3JJRTDtd — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

Bellingham, l’acteur principal du mercato 2023 ?

Dès la Coupe du monde au Qatar, des grands clubs ont commencé à s’intéresser au jeune milieu de terrain de 19 ans et c’est notamment le cas du PSG, par le biais de son président. « C'est un joueur fantastique, quel joueur ! C'est un des meilleurs joueurs de la compétition » avait déclaré Nasser Al-Khelaïfi, cet hiver. « Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club, et on le respecte, donc si on veut lui parler, on parlera avec son club d'abord ».

« Une source très, très proche du joueur ainsi que du Borussia Dortmund m’a dit qu’il souhaite aller au Real Madrid »