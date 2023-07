Le PSG veut remplacer Mbappé, c’est un énorme échec

Thibault Morlain

Si le PSG espère encore prolonger Kylian Mbappé, le club de la capitale prépare également la possibilité qu’il s’en aille. Mais comment remplacer le champion du monde 2018 ? C’est un autre international français qui a été annoncé dans le viseur du PSG : Ousmane Dembélé. Mais voilà que du côté du FC Barcelone, on n’entend clairement pas se séparer du joueur très apprécié par Xavi.

Kylian Mbappé sera-t-il encore au PSG pour la saison qui arrive ? Alors que le club de la capitale a expliqué être prêt à s’en séparer s’il ne prolongeait pas, il faudrait dans ce cas le remplacer. Récemment, il avait été question d’un intérêt d’Ousmane Dembélé pour remplacer Mbappé. Le PSG pourrait notamment profiter de la clause libératoire à 50M€ du joueur du FC Barcelone.

Mbappé - PSG : Une offre de 200M€ est prête ! https://t.co/NSS5fgXgmr pic.twitter.com/EKsSuRx8Lv — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

« Dembélé veut continuer au Barça »

Mais encore faut-il qu’Ousmane Dembélé souhaite quitter le FC Barcelone pour le PSG. Et ça ne semble pas être le cas actuellement si l’on en croit les propos de Joan Laporta. Pour Mundo Deportivo , le président du Barça a expliqué : « Peur du PSG si Mbappé s’en va ? Cette peur, nous l’avions l’année dernière et ça n’est pas arrivé. Dembélé veut continuer au Barça. Je crois qu’il n’est pas en faveur d’aller dans une autre équipe ».

Une prolongation au FC Barcelone plutôt que le PSG ?