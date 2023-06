Le PSG veut l’offrir à Mbappé, un assaut est annoncé

Pierrick Levallet

C'est un mercato plutôt mouvementé qui attend le PSG cet été. Dans le sens des arrivées, le club de la capitale a prévu du lourd. Luis Campos en pince notamment pour Bernardo Silva. Le Portugais pourrait retrouver Kylian Mbappé la saison prochaine. D'ailleurs, la formation parisienne devrait continuer de pousser au cours des jours à venir.

Un mercato de folie se profile au PSG. Le club de la capitale a prévu du lourd pour se renforcer dans tous les secteurs pour éviter de vivre un nouveau fiasco en Ligue des champions. En attaque comme en défense en passant par le milieu de terrain, le conseiller football parisien a de nombreux chantiers à gérer. Dans cette optique, Luis Campos multiplie les pistes sur le marché des transferts.

Bernardo Silva veut rejoindre Mbappé

Le club de la capitale cible notamment Bernardo Silva sur le mercato. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que l’international portugais appréciait l’idée de retrouver Kylian Mbappé, avec qui il a pu évoluer à l’AS Monaco, et la réciproque est vraie. D’ailleurs, le PSG devrait continuer de pousser au cours des prochains jours.

Le PSG va continuer de pousser