Le PSG tient le remplaçant de Mbappé, ça s’annonce légendaire

Axel Cornic

Les doutes autour de l’avenir de Kylian Mbappé ont poussé le Paris Saint-Germain a relancé une piste qui semblait enterrée. La presse italienne assure en effet que Luis Campos souhaiterait tout miser sur Victor Osimhen en cas de départ de la star française... mais ce dossier n’est pas du tout simple. Le Napoli souhaiterait le garder et réclame des sommes astronomiques, alors que la Premier League préparerait une offensive totale.

Le départ de Kylian Mbappé n’est plus impossible au PSG. Sa récente annonce a tout remis en question et récemment Nasser Al-Khelaïfi s’est montré clair : soit il prolonge son contrat soit il devra accepter un transfert. Et plus le temps passe, plus la seconde option pourrait se préciser.

C'est confirmé, le PSG a bouclé un transfert à 22M€ https://t.co/21fjdQbbGV pic.twitter.com/Y5eY4EL843 — le10sport (@le10sport) July 8, 2023

Osimhen, le successeur de Mbappé ?

En tout cas, au PSG on semble se préparer à toute éventualité. Il Mattino a en effet annoncé que Victor Osimhen serait redevenu la grande priorité du mercato parisien, en cas de départ de Mbappé. Le Nigérian avait récemment mis fin aux rumeurs sur son avenir en déclarant vouloir rester au Napoli, mais un possible transfert du numéro 7 parisien semble avoir changé énormément de choses.

Liverpool, Newcastle et Manchester United se préparent