Le PSG tente de boucler un retour, un club mythique débarque

Le PSG est en plein mercato et de nombreux mouvements sont à prévoir. Déjà, Luis Campos aurait bouclé Marco Asensio, Manuel Ugarte et Milan Skriniar. Du côté des départs, Sergio Ramos et Lionel Messi ont quitté le club à la fin de leur contrat. Mais le PSG aimerait faire revenir un enfant du club, Adrien Rabiot, qui devrait quitter libre la Juventus de Turin cet été. Problème, le FC Barcelone est à l'affût et pourrait doubler le PSG.

Que va faire Adrien Rabiot de son avenir ? Récemment, dans la presse italienne, des sources évoquaient le cas de l'ancien joueur du PSG en affirmant que le maintien de Massimiliano Allegri à la tête du club aiderait Rabiot à rester dans le Piémont, lui qui entretient une bonne relation avec le coach italien. Plus tôt dans la semaine, RMC Sport dévoilait que Manchester United se montrait de plus en plus pressant et avait même débuté les discussions avec le Duc depuis le mercato hivernal. Mais une rumeur venant d'Espagne vient tout bouleverser.

Rabiot va quitter la Juve libre...

D'après les informations du journaliste espagnol Gerard Romero, Adrien Rabiot devrait quitter le club de la Juventus de Turin libre cet été. Son contrat se termine à la fin du mois et selon Rudy Galetti, le PSG allait tenter le coup pour rapatrier son ancien joueur, qui a quitté le PSG en 2019 après neuf saisons en terre parisienne.

Il l’annonce en direct, le PSG tient son entraîneur https://t.co/2vSI51PM5S pic.twitter.com/TldqXeexK5 — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

...pour aller au Barça ?

Cependant, Adrien Rabiot ne devrait pas retourner au Paris Saint-Germain. Car selon Gerard Romero, le vice-champion du monde 2022 avec l'équipe de France aurait reçu une offre de contrat de la part du FC Barcelone. Ce feuilleton existe depuis longtemps car déjà en 2018, il avait été proche de rejoindre le club catalan. Et en décembre dernier, la rumeur était réapparue prêtant au numéro 25 turinois une envie de départ de la Juve pour une arrivée en Catalogne.