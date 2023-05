Le PSG se plante totalement, une excuse est trouvée

Jean de Teyssière

Habitué à voir ses jeunes partir du club et exploser à l'étranger ou en France, le Paris Saint-Germain, avec Christophe Galtier, ne semble pas être dans l'optique de changer les choses. Régulièrement critiqué en raison du temps de jeu offert aux jeunes titis parisiens issus du centre de formation, le technicien français a tenu à répondre à cette rumeur en conférence de presse ce vendredi.

La liste des joueurs du PSG ayant réussi à exploser ailleurs est longue comme le bras. Christopher Nkunku, Kingsley Coman, Adrien Rabiot, Mike Maignan, Moussa Diaby, Tanguy Kouassi... On pourrait encore continuer longtemps à énumérer les jeunes joueurs issus du centre de formation que le PSG n'a pas su garder et qui aujourd'hui réussissent à l'étranger. Conscient de ce problème, Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, a tenu a mettre les choses au clair.

« Les jeunes ont été intégrés dans les séances depuis le début de saison »

En conférence de presse ce vendredi avant le match du PSG face à Auxerre, Christophe Galtier a été interpellé concernant sa gestion de son effectif, et notamment des jeunes joueurs : « Concernant les jeunes. C'est souvent un sujet, je le comprends, car je connais la qualité de la formation au Paris Saint-Germain. On peut le voir à travers l'Europe, beaucoup de jeunes Parisiens formés qui performent ailleurs. Je tiens à vous faire remarquer que les jeunes ont été intégrés dans les séances depuis le début de saison. Ils s'entraînent et progressent chacun à leur rythme. »

« De là à en intégrer à chaque match... »