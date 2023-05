Mbappé - Messi - Neymar : Fiasco au PSG, Galtier accuse le Qatar

Amadou Diawara

Arrivé au PSG à la fin de la dernière saison, Christophe Galtier espérait pouvoir compter sur Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar pour remplir ses objectifs XXL à Paris. Toutefois, le technicien du PSG n'a pas pu aligner son trio infernal assez souvent à son gout. Selon lui, la Coupe du Monde au Qatar a plombé ses plans avec la MNM.

Pour pallier le départ de Mauricio Pochettino, remercié à la fin de la dernière saison, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de faire confiance à Christophe Galtier. Dès sa signature au PSG, l'entraineur français avait le grand objectif de trouver la bonne formule pour mettre Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi dans les meilleures dispositions possibles. Toutefois, Christophe Galtier n'a pas eu l'occasion d'aligner d'entrée ses trois stars offensives dans la majorité des rencontres de la saison.

«Avec la Coupe du monde au milieu...»

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Christophe Galtier a estimé que la Coupe du Monde au Qatar avait détruit ses plans avec sa MNM (Messi, Neymar, Mbappé). « Concernant Leo, Kylian et Ney, quand vous avez ces joueurs-là, cela a été tout de suite un objectif de pouvoir les associer ensemble. Avoir un jeu offensif avec trois joueurs de grand talent, mais aussi avoir un juste équilibre. Malheureusement, avec la Coupe du monde au milieu, des blessures qui sont arrivées chez les uns et chez les autres, on n'a pas pu en profiter toute la saison » , a regretté le technicien du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«... on n'a pas pu en profiter toute la saison»