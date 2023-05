Traumatisé, le PSG va boucler une grosse signature

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après le Final 8, le PSG décidait de se séparer de Thiago Silva, en 2020. Le Brésilien arrivait en fin de contrat et le club de la capitale a décidé de ne pas le prolonger. Quelques mois plus tard, O Monstro remportait la Ligue des champions avec Chelsea. Un traumatisme pour les Parisiens qui ne comptent pas reproduire la même erreur avec Sergio Ramos.

Cet été, le PSG devrait se montrer très actif. Mais avant de se renforcer sur le mercato, le club de la capitale va devoir trancher concernant l'avenir de certains de ses joueurs. C'est le cas pour Lionel Messi, qui devrait très probablement partir alors que son contrat arrive à échéance. Sergio Ramos se retrouve également dans la même situation, mais le cas du défenseur espagnol pourrait être réglé en souvenir d'un cas similaire vécu par le PSG.

Le PSG encore traumatisé par le départ de Thiago Silva ?

En effet, en 2020 le PSG disputait le Final 8 de la Ligue des champions en plein mois d'août après l'arrêt des compétitions à cause de la pandémie de Covid. Dans cette optique, plusieurs joueurs en fin de contrat ont accepté une dernière pige, à l'image de Thiago Silva. Mais pourtant, cela n'a pas été suffisant pour convaincre le PSG d'offrir une prolongation au Brésilien qui s'engagera à Chelsea. Quelques mois plus tard, O Monstro remportera la Ligue des champions sous les ordres d'un certain Thomas Tuchel. Un traumatisme pour le PSG qui ne souhaite pas revivre la même situation.

Sergio Ramos vers une prolongation