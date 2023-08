Le PSG s'attaque à un crack, ce sera 40M€

Axel Cornic

Voilà plusieurs semaines déjà que nous vous parlons sur le10sport.com de l’intérêt prononcé du Paris Saint-Germain pour Bradley Barcola, grande révélation de la dernière saison de Ligue 1. Pas facile toutefois de faire sauter le verrou de l’Olympique Lyonnais, qui ne semble absolument pas vouloir laisser filer son jeune attaquant lors de ce mercato estival.

Le recrutement du PSG n’est pas terminé et on devrait encore à avoir droit à quelques rebondissements d’ici le 1er septembre prochain et la fin du mercato estival. C’est notamment le cas en attaque, avec L’Equipe qui a notamment annoncé un possible transfert de Randal Kolo Muani.

Le PSG veut Bradley Barcola

Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’un autre jeune attaquant français fait saliver le PSG, en cette fin de mercato estival. Il s’agit évidemment de Bradley Barcola, qui s’est fait une place dans l’effectif professionnel de l’OL la saison dernière et qui a tapé dans l’œil de nombreux clubs. Les Parisiens ont déjà formulé plusieurs offres arrivant jusqu’à 35M€, mais aucune n’a pour le moment convaincu leurs homologues lyonnais.

L’OL réclame au moins 40M€