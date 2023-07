Le PSG récupère 20M€, c’est une surprise

Arnaud De Kanel

Mardi, le PSG a officialisé le départ de son jeune défenseur El Chadaille Bitshiabu. Auteur de performances plus que timides avec le club de la capitale, le titi a tout de même convaincu le RB Leipzig de dépenser 20M€ pour le recruter. Un montant inespéré pour le PSG.

Après avoir dépensé plus de 150M€ pour recruter Lucas Hernandez, Manuel Ugarte ou encore Kang-In Lee, le PSG a besoin de faire rentrer de l'argent. Pour cela, le club de la capitale a peut-être commis une nouvelle erreur. Habitué à perdre ses meilleurs jeunes joueurs, le PSG a récidivé en cédant El Chadaille Bitshiabu au RB Leipzig. Certes, le défenseur rapporte 20M€ aux Rouge et Bleu qui en ont bien besoin pour continuer leur recrutement XXL mais il est fort probable que le natif de Villeneuve Saint-Georges explose avec le club allemand. Néanmoins, le PSG aurait négocié une priorité de rachat saison qu'un pourcentage à la revente de 25% histoire de limiter la casse.

«Je suis ravi de faire maintenant partie du RB Leipzig»

El Chadaille Bitshiabu aura enfin du temps de jeu et il s'en réjouit forcément. « Je suis ravi de faire maintenant partie du RB Leipzig. Le club a une grande réputation en France, en partie à cause de ses succès sur le terrain, mais aussi parce que les jeunes joueurs peuvent y connaître une incroyable évolution au plus haut niveau », a-t-il déclaré pour le site officiel de Leipzig. Max Eberl, le directeur sportif du club allemand, est aux anges.

«L’un des joueurs défenseurs les plus excitants en Europe»