Mercato : Le PSG laisse filer un énorme phénomène

Thibault Morlain

C’est donc ce mardi que le transfert d’El Chadaille Bitshiabu a été officialisé. Moyennant 20M€, bonus compris, le défenseur central a quitté le PSG pour rejoindre le RB Leipzig. Comme Christopher Nkunku avant lui, Bitshiabu emprunte ce chemin pour rejoindre le club allemand où on est plus heureux que jamais d’enregistrer son arrivée.

Chaque année, le PSG voit ses meilleurs éléments partir à l’étranger. L’été dernier, on se souvient du départ de Xavi Simons pour le PSV Eindhoven. La liste des exemples ne fait que s’allonger et voilà qu’on peut désormais ajouter El Chadaille Bitshiabu. Prometteur défenseur central au physique impressionnant, le titi parisien vient d’être vendu par son club formateur. Ce mardi, Bitshiabu s’est engagé avec le RB Leipzig, qui n’a pas caché sa joie d’accueillir un tel phénomène.

« L’un des joueurs défenseurs les plus excitants en Europe »

Pour les médias du RB Leipzig, Max Eberl, directeur sportif du club allemand, a réagi à la signature du désormais ex-joueur du PSG. Il s’est alors enflammé concernant le potentiel du défenseur central de 18 ans : « El Chadaille est l’un des joueurs défenseurs les plus excitants en Europe et nous sommes heureux qu’il joue maintenant le RB Leipzig. Même s’il a seulement eu 18 ans en mai, il a déjà joué 19 fois avec l’équipe première du PSG au plus haut niveau et cela montre les qualités qu’il possède ».

« El Chadaille est extrêmement rapide, fort dans les airs »