Le PSG prépare une attaque hallucinante

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un temps d'arrêt dans son mercato, le PSG est passé aux choses sérieuses pour renforcer son secteur offensif. Alors que le transfert d'Ousmane Dembélé est sur le point d'être conclu, Luis Campos continue son mercato et avance sur les pistes menant à Bradley Barcola et Gonçalo Ramos. Mais cela ne met pas fin pour autant à la piste menant à Randal Kolo Muani.

La première phase du mercato du PSG a rapidement pris fin. Dans la foulée de l'officialisation de Luis Enrique, le club parisien a officialisé la signature de sept nouveaux joueurs à savoir Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lee Kang-In, Lucas Hernandez, Cher Ndour et Arnau Tenas, sans oublier le retour de Xavi Simons, prêté dans la foulée au RB Leipzig. Désormais, la seconde phase du mercato parisien concerne le secteur offensif qui doit absolument être renforcé. Dans cette optique, Ousmane Dembélé devrait être l'un des très gros coups de l'été. L'ailier du FC Barcelone va débarquer au PSG pour 50M€.

Le PSG veut Ramos, Barcola ET Kolo Muani

Un très joli coup pour le PSG, mais ce ne sera pas le dernier. Et pour cause, selon les informations de Foot Mercato , le club de la capitale ne travaille pas seulement sur l'arrivée d'un nouveau numéro 9, mais souhaite bien recruter trois attaquants d'ici le 31 août ! C'est ainsi qu'en marge des négociations pour le transfert d'Ousmane Dembélé, Nasser Al-Khelaïfi aurait relancé les discussions pour Randal Kolo Muani qui possède le même agent. L'international français est la priorité du PSG qui espère également recruter Bradley Barcola et Gonçalo Ramos, deux joueurs gérés par Jorge Mendes.

Nouvelle offre pour Barcola, le dossier Ramos accélère