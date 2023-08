Le PSG dégaine une offre de 80M€, un attaquant arrive !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours de la reprise de la Ligue 1, le PSG a décidé de passer aux choses sérieuses pour renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, Ousmane Dembélé semble très proche de s'engager avec le club de la capitale qui fonce également sur Gonçalo Ramos. Une première offre aurait d'ailleurs été dégainée pour l'attaquant portugais.

Après avoir densifié son effectif et s'être offert une profondeur de banc plus importante avec notamment les signatures de Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Lee Kang-In ou encore Marco Asensio, le PSG passe très clairement aux choses sérieuses afin de renforcer son secteur offensif. Il faut dire que le feuilleton Mbappé pousse le club parisien à trouver des solutions dans ce secteur de jeu. Dans cette optique, Ousmane Dembélé va très rapidement rejoindre le PSG qui déboursera environ 50M€ pour attirer l'ailier du FC Barcelone. Désormais, Luis Campos s'active pour trouver son numéro 9.

Après Dembélé, le PSG a trouvé son nouvel attaquant https://t.co/SxJkZTlTYG pic.twitter.com/ENYpryc3Zp — le10sport (@le10sport) August 2, 2023

Le PSG propose 65M€ + 15M€ pour Gonçalo Ramos

Dans cette optique, le PSG aurait réactivé la piste menant à Randal Kolo Muani, mais selon la presse portugaise, c'est bien Gonçalo Ramos qui se rapproche grandement du club de la capitale. En effet, d'après Record , les Parisiens ont proposé 65M€ + 15M€ à Benfica. Une offre qui pourrait faire mouche puisque le club lisboète réclamait 80M€ pour lâcher son attaquant. Et A Bola , qui confirme cette information, précise que les 15M€ de bonus sont facilement atteignables.

Ramos déjà d'accord avec le PSG ?