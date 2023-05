Le PSG lâche 100M€ pour convaincre Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais en quête d’un nouveau buteur pour satisfaire les demandes de Kylian Mbappé, le PSG a fait de Victor Osimhen une priorité absolue à ce poste pour cet été. Mais Luis Campos doit affronter deux obstacles dans ce dossier : la concurrence anglaise, ainsi que les 150M€ réclamés par Naples sur lesquels il ne peut pas s’aligner.

Ce n’est plus un secret, le PSG prépare un mercato estival agité dans le sens des arrivées, et la grande priorité de Luis Campos concerne le recrutement d’un buteur. Kylian Mbappé réclamé depuis plusieurs mois la signature d’un attaquant capable de tenir le rôle de pivot, et la direction du PSG s’active en ce sens.

Transferts : Coup de tonnerre pour Mbappé et le PSG ? https://t.co/rxXmoqw5P7 pic.twitter.com/2Gup6UV912 — le10sport (@le10sport) May 19, 2023

Osimhen, la priorité du PSG

Le nom de Victor Osimhen (24 ans), sacré champion d’Italie avec Naples cette saison, revient avec insistance pour le PSG. Le buteur nigérian serait surtout très attiré par un nouveau challenge en Premier League, mais il ne ferme pas la porte à Campos pour autant et les discussions se poursuivent entre les deux parties.

Le PSG prêt à mettre 100M€