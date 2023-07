Le PSG boucle un transfert à 10M€, voilà pourquoi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur d'une grande saison en Turquie, sous le maillot de Galatasaray, Mauro Icardi ne portera pas le maillot du PSG la saison prochaine. Le club parisien serait sur le point de vendre le buteur argentin contre un chèque de 10M€. Nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique ne comptait pas sur lui et aurait donné son accord pour le transférer cet été.

Pourquoi changer lorsque tout va bien ? Mauro Icardi a dû se poser cette question après sa très bonne saison à Galatasaray. Arrivé sous la forme d'un prêt, le buteur argentin est vite parvenu à retrouver la confiance et à obtenir l'adhésion du public stambouliote. Pas question pour lui de retourner à Paris.

Icardi va rester en Turquie

De toute façon, le PSG n'a pas souhaité le récupérer malgré sa bonne forme. Le club parisien se serait entendu avec Galatasaray pour le vendre contre un chèque de 10M€. « Il se rendra à Istanbul dans quelques jours. Nous avons déjà une maison là-bas » a confirmé sa femme Wanda Nara.

Luis Enrique ne comptait pas sur lui