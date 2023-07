Mourinho au PSG, c’est confirmé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières semaines, le nom de José Mourinho a été annoncé au PSG, notamment lorsque les informations sur le départ de Christophe Galtier ont commencé à filtrer dans les médias. Mais comme l'a indiqué le 10Sport.com dès le mois de mai, le coach de l'AS Roma n'a jamais été contacté par le Qatar. Une information confirmée ce mardi.

Le PSG a trouvé son nouvel entraineur en la personne de Luis Enrique. Mais pour beaucoup, le technicien espagnol n'était pas le premier choix du Qatar. Les profils de Julian Nagelsmann et de José Mourinho ont été annoncés avec insistance. Mais dans le cas du Portugais, les discussions n'ont jamais été à un stade très poussé.

Mourinho n'a jamais été contacté

Et pour cause, José Mourinho n'a jamais été contacté par la direction du PSG. Comme l'a annoncé le 10Sport.com dès le mois de mai, l'actuel coach de l'AS Roma n'a jamais été une piste sérieuse pour remplacer Christophe Galtier.

Séverac confirme la nouvelle