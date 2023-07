Mercato : La grande annonce de l’ASSE

Arnaud De Kanel

Après une saison agitée, l'ASSE aborde le prochain exercice de façon beaucoup plus sereine. A contrario de l'été dernier, Laurent Batlles dispose d'un effectif quasi-complet et il s'en satisfait. Il assure également qu'une grande partie de l'effectif, à l'exception d'un ou deux joueurs, veut rester dans le Forez.

Le désastre a été évité du côté de l'ASSE. Après un démarrage chaotique, les hommes de Laurent Batlles ont renversé la vapeur en deuxième partie de saison pour se sauver sans trop de souci. L'objectif est de remonter en Ligue 1 et pour cela, le coach stéphanois peut compter sur un effectif motivé et qui ne se soucie pas de son avenir.

«On n'est pas dans la même situation que l'an dernier»

Présent en conférence de presse lundi, Laurent Batlles a noté du grand changement par rapport à la saison dernière. « Aujourd’hui on n'est pas dans la même situation que l'an dernier, on a quasiment un groupe établi. On est dans les cordes dans ce qu’on voulait. Je crois qu’on est en ce moment 17 avec des jeunes en plus, on est totalement dans ce qu’on veut. On est dans un état d’esprit totalement différent, on sait ou on veut aller. Il y a un groupe sain qui veut avancer ensemble. Il y aura des discussions avec certains joueurs bien-sûr mais pour un staff, travailler dans ces conditions-là c'est optimal par rapport à ce qu'on a connu l'année dernière », a-t-il déclaré. Le coach de l'ASSE avoue que tout le monde, ou presque, veut continuer à enflammer le Chaudron.

«Cette année tout le monde veut rester»