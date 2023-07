Mercato : C'est confirmé, l'OM prépare un transfert

Arnaud De Kanel

Le mercato de l'OM est à l'arrêt. Le club phocéen doit faire avec des moyens limités car Frank McCourt, propriétaire de plus en plus distant, ne compte pas remettre la main à la poche. Pablo Longoria espère donc récupérer des liquidités avec la vente de Jordan Amavi.

L'été est très calme du côté de l'OM. Après avoir dépensé plus de 55M€ cet hiver pour recruter Vitinha, Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi, les caisses olympiennes paraissent bien vides. Pablo Longoria, Javier Ribalta et Marcelino ont rencontré Frank McCourt a ce sujet dimanche mais l'homme d'affaires ne remettra pas la main à la poche comme le rapporte L'Equipe . Il n'y a plus qu'a espérer des départs et Jordan Amavi pourrait en faire les frais.

OM : Trois transferts tombent à l’eau https://t.co/ryzOdbJrkg pic.twitter.com/JWu1dPm9B2 — le10sport (@le10sport) July 11, 2023

Amavi à l'écart

De retour à l'entrainement lundi après-midi, Jordan Amavi est resté en marge du groupe professionnel selon La Provence . La porte de sortie est clairement indiquée au Varois qui se dirige vers un départ.

L'OM veut s'en séparer