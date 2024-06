Le PSG annonce un transfert, c’est «une grosse perte»

Alexis Brunet

Le PSG n’a pas tardé à annoncer son premier transfert de l’été. Vendredi soir, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de Matvey Safonov. Ce dernier viendra concurrencer Gianluigi Donarumma pour le poste du numéro un dans les buts parisiens. Les dirigeants parisiens sont donc très contents d’avoir mis la main sur le Russe, mais dans le même temps, cela est une grosse perte pour l’entraîneur de Krasnodar.

Luis Enrique l’a annoncé, il veut que le PSG se renforce sur toutes les lignes cet été. Justement, le club de la capitale a déjà commencé sa mission en mettant la main sur un nouveau gardien. Matvey Safonov est arrivé en provenance de Krasnodar pour concurrencer Gianluigi Donnarumma et peut-être lui piquer la place de numéro un.

L’entraîneur de Krasnodar est très fier que Safonov rejoigne le PSG

Matvey Safonov a donc rejoint le PSG contre un chèque d’environ 20M€. Une très bonne vente pour Krasnodar, qui est d’ailleurs très fier que son gardien rejoigne un grand club européen, comme l’a déclaré Murad Musaev, l’entraîneur de l’équipe russe à Match TV . « Nous sommes fiers de Matvey, qu’il ait rejoint l'un des clubs les plus forts d'Europe. Matvey a toujours été fidèle à Krasnodar, il n'a jamais eu d'agent, il a signé lui-même des contrats et le club lui a été aussi respectueux que possible, a créé toutes les conditions de progrès et de croissance, le joueur a également traité le club correctement. »

PSG - Mbappé : L’échec du Qatar à l’Elysée https://t.co/JSC5ng0yxO pic.twitter.com/z7uScbS72j — le10sport (@le10sport) June 15, 2024

« Matvey était le meilleur gardien du championnat »