Le PSG abandonne le transfert d’une star, c’est validé

Outre Jadon Sancho, le PSG avait visiblement des vues sur un autre joueur de Manchester United à l’occasion de ce mercato estival. En effet, ces dernières heures, il avait été question d’un intérêt du club de la capitale pour Bruno Fernandes. Mais voilà que le Portugais ne devrait finalement pas poser ses valises à Paris, le PSG ayant lâché l’affaire. Une sage décision aux yeux de Thibaud Vézirian.

Actuellement, les discussions entre le PSG et Manchester United seraient assez chargées. En effet, de nombreux joueurs seraient au coeur des échanges entre les deux clubs. Alors qu’un intérêt d’un intérêt des Red Devils pour Manuel Ugarte et Xavi Simons, en parallèle, les Parisiens auraient eux coché les noms de Jadon Sancho et Bruno Fernandes. Si cela semble très avancé pour l’Anglais, cela ne devrait finalement pas se faire en ce qui concerne le Portugais. Selon les dernières informations de L’Equipe, le PSG aurait décidé de faire machine arrière en ce qui concerne Bruno Fernandes, trop cher visiblement.

« Tu peux annoncer tous les Portugais à Paris, ça passe »

A l’occasion d’un live sur Twitch, Thibaud Vézirian avait réagi à cet intérêt annoncé du PSG pour Bruno Fernandes. Dans un premier temps, il a expliqué : « Bruno Fernandes au PSG ? Je pense que quand on est le PSG et qu’on a Campos en directeur sportif, on peut complètement faire des articles tous les jours sur tous les bons joueurs portugais et dire que le PSG les apprécie. Luis Campos apprécie tous les joueurs portugais, en plus, ils sont comme ça avec Jorge Mendes. Tu peux annoncer tous les Portugais à Paris, ça passe ».

« Encore un profil que le PSG a plus ou moins »

Se penchant ensuite sur l’aspect sportif, Thibaud Vézirian a souligné que le PSG n’avait pas forcément besoin de Bruno Fernandes : « Maintenant, Bruno Fernandes au PSG, encore un profil que le PSG a plus ou moins avec Vitinha, Fabian Ruiz. Ce n’est pas du tout un profil athlétique, un profil de 6. Oui c’est de l’intelligence de jeu, ça pourrait correspondre au jeu de Luis Enrique. Est-ce que c’est ce qu’il manque aujourd’hui au PSG pour franchir le cap ? Voilà… ».