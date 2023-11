Le PSG a recruté un phénomène de sept ans, c’est le jackpot

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre le PSG et Warren Zaïre-Emery, c'est une longue histoire. Le club parisien a repéré le talent du jeune homme dès l'âge de sept ans, alors que ce dernier évoluait avec les jeunes d'Aubervilliers. Un pari gagnant puisque le milieu de terrain est aujourd'hui l'un des plus solides espoirs du club parisien à seulement 17 ans.

Comme annoncé par le 10Sport.com, Warren Zaïre-Emery est bien parti pour étirer un peu plus son aventure au PSG. Une histoire, qui a débuté en 2013. Alors qu'il évoluait à Aubervilliers en région parisienne, le joueur avait été repéré par le PSG dès l'âge de sept ans.

Le PSG l'a repéré très tôt

Responsable technique de l'école du PSG, Morad Mouhoubi avait fait le déplacement pour observer Zaïre-Emery. Comme indiqué par Le Parisien, ce dernier avait surtout été impressionné par « son intelligence de jeu ». Quelques semaines plus tard, il évoluait avec les U-8 sous les ordres de Stéphane Tardivel.

« J’ai vu qu’il avait une maturité supérieure aux autres