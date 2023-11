Transferts : Touché par une malédiction, le Real Madrid a pris une décision ?

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, le Real Madrid voit ses joueurs clés tomber un à un. En effet, Carlo Ancelotti est touché par une pénurie au sein de son effectif. Et alors qu'Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga vont manquer plusieurs semaines de compétition, le Real Madrid pourrait recruter un nouveau milieu de terrain en janvier.

Le Real Madrid est frappé par une malédiction. En effet, de nombreux joueurs merengue se blessent sérieusement les uns après les autres. D'abord, Carlo Ancelotti a perdu à la fois Thibaut Courtois et Eder Militao, tous deux victimes d'une rupture des ligaments croisés d'un genou.

Camavinga, Tchouameni et Ceballos sont blessés

Alors que Kepa Arrizabalaga - recruté pour combler l'absence de Thibaut Courtois - est touché aux adducteurs actuellement, Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga ont également intégré l'infirmerie du Real Madrid. D'une part, l'ancien pensionnaire de l'AS Monaco souffre d'une fracture de fatigue. D'autre part, une rupture du ligament latéral externe du genou droit a été diagnostiqué au crack de 21 ans. Par conséquent, les deux milieux de terrain français sont déjà assurés de ne pas rejouer avant l'année prochaine. Et pour ne pas arranger les affaires du Real Madrid, Vinicius Jr va manquer au moins un mois et demi de compétition à cause d'une blessure à l'arrière de la cuisse gauche contractée ce vendredi.

Le Real pourrait recruter au milieu de terrain

Privé de trois éléments au milieu de terrain - à savoir Dani Ceballos, Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga - Carlo Ancelotti a de moins en moins de solutions dans ce secteur, et ce, même s'il dispose de huit joueurs au total (Toni Kroos, Luka Modric, Federico Valverde, Jude Bellingham et Arda Güler). Par conséquent, Florentino Pérez - le président du Real Madrid - pourrait renforcer l'entrejeu de son entraineur lors du prochain mercato hivernal. Affaire à suivre..