Le PSG a évité une arnaque à 70M€ ?

Longtemps courtisé par le PSG qui souhaitait l’attirer pour renforcer son secteur défensif, Leny Yoro a finalement été recruté par Manchester United pour la coquette somme de 70M€ alors qu’il ne lui restait qu’une année de contrat avec le LOSC. Et le montant de cette opération fait sourire un dirigeant du football français.

Toujours en quête de nouveaux talents et d’autant plus quand ils sont issus du football français et de la Ligue 1, le PSG a fait le forcing en début d’été pour essayer de recruter Leny Yoro (18 ans). Mais finalement, l’ancienne pépite du LOSC a filé à Manchester United pour 70M€, un montant jugé conséquent étant donné qu’il n’avait plus qu’une année de contrat avec le club nordiste. Et le PSG a donc peut-être évité une surenchère pas forcément justifiée…

« Choqué » par le prix de Yoro

Dans les colonnes de L’EQUIPE, un dirigeant français sourit d’ailleurs du montant de l’opération Leny Yoro par rapport aux 60M€ (bonus compris) déboursés par le PSG pour Désiré Doué : « Doué ? C'est très cher parce que je n'ai pas le sentiment que c'était un joueur indiscutable dans son club. Après, est-ce que je suis plus choqué par Leny Yoro, joueur défensif vendu à un an de la fin de son contrat pour 70 M€ ou par Désiré Doué, joueur offensif, cédé pour 50 M€ plus bonus, je vous laisse deviner », explique cette source.

La stratégie du PSG avec Doué

Ce dirigeant français poursuit en analysant le prix de Désiré Doué au PSG : « La question, pour Doué, dépasse cela. Un club comme Paris n'est pas dans cette logique-là. Il doit répondre à une problématique simple : ce joueur-là peut-il être une plus-value à court terme et répondre à mes besoins ? Si la réponse est oui, ils le font. Quelle que soit la somme ». En clair, contrairement à Leny Yoro, le PSG ne semble pas avoir surpayé Désiré Doué à Rennes cet été.