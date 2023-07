Le FC Nantes veut boucler deux transferts

Arnaud De Kanel

Miraculé après une deuxième partie de saison chaotique, le FC Nantes connait un été agité. Comme pressenti depuis plusieurs mois, Ludovic Blas a quitté La Beaujoire afin de s'engager avec le Stade Rennais. Le club de Waldemar Kita souhaiterait désormais se renforcer en signant deux nouveaux joueurs.

Maintenu de justesse en Ligue 1, le FC Nantes traverse un nouvel épisode de crise. La rupture est consommée entre les dirigeants et les supporters et tout porte à croire que les Canaris se dirigent vers une nouvelle saison galère. De plus, ils ont perdu leur meilleur joueur avec Ludovic Blas tandis qu'Alban Lafont pourrait, entre autres, faire de même. Le temps est donc venu de se renforcer pour le FC Nantes.

Un accord trouvé pour Douglas Augusto

Les Canaris ont bouclé leur première recrue de l'été avec l'arrivée en prêt avec option d'achat de Lamine Diack. Selon L'Equipe , Douglas Augusto pourrait suivre. En effet, le FC Nantes aurait trouvé un accord contractuel avec le milieu de terrain du PAOK Salonique. Le club grec attendrait 7M€ pour lâcher le Brésilien.

Elmali pisté