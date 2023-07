Le PSG a trouvé sa prochaine star, c’est la douche froide

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche d'un avant-centre depuis plusieurs semaines, le PSG serait prêt à miser sur un jeune de 20 ans, un certain Rasmus Højlund, déjà comparé à Erling Haaland. Le club parisien s'est renseigné sur la situation du joueur de l'Atalanta Bergame, mais ce dernier aurait déjà donné son accord à Manchester United.

Les semaines passent, mais la quête d'un numéro 9 demeure une tâche difficile pour le PSG. On ne compte plus le nombre d'attaquants annoncés dans le viseur du club parisien. Harry Kane, Victor Osimhen, Randal Kolo Muani, Dusan Vlahovic... Tous auraient été ciblés, à un moment, par Luis Campos. Mais le conseiller sportif du PSG a mis de côté ces dossiers pour diverses raisons. Désormais, le dirigeant se concentre sur un autre profil, beaucoup plus jeune.

Le PSG sur les traces du phénomène scandinave

A en croire les informations de The Athletic, le PSG s'est renseigné sur la situation de Rasmus Højlund, déjà comparé à Erling Haaland. « C’est un crack du calibre de Haaland. Tu sais qu’il est trop fort et que c’est déjà réservé aux très grands clubs. Lors de ses deux premières sélections avec le Danemark, il a marqué cinq buts. C’est direction le Real ou Chelsea dans quelques années » avait lâché le journaliste Matthias Manteghetti. Le joueur danois de 20 ans ne présente pas les statistiques de son aîné norvégien, mais ses prestations sous le maillot de l'Atalanta Bergame ont éveillé l'intérêt de nombreux cadors.

Rasmus Højlund a donné son accord à un autre club

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos compte accélérer dans ce dossier. Mais comme annoncé par le journaliste Alfredo Pedulla, Rasmus Højlund aurait déjà donné son accord à un autre club. Le buteur danois serait enclin à s'engager avec Manchester United. Dans les prochaines heures, la formation anglaise devrait transmettre une première offre et boucler ce dossier.