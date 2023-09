Le FC Nantes tient son Mbappé, il annonce du lourd

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Si le FC Nantes réalise un bon début de saison, il le doit notamment à Mostafa Mohamed. Depuis le début de cet exercice, l'attaquant égyptien a inscrit cinq buts et pointe juste derrière Kylian Mbappé au classement des buteurs. Pour Denis Balbir, cette saison pourrait être marquée par l'éclosion du buteur, âgé de 25 ans.

Le FC Nantes enchaîne en championnat. Les Canaris sont sur une série de quatre matches sans défaite et restent sur une victoire face à Lorient samedi dernier (5-3). Mostafa Mohamed y est allé de son but, son cinquième. L'attaquant égyptien réalise un début de saison canon. Seul Kylian Mbappé fait mieux avec le PSG (sept buts). Pour Denis Balbir, Mohamed a toutes les qualités pour s'imposer et devenir l'un des mailons forts du FC Nantes et de la Ligue 1.

Balbir s'enflamme pour Mohamed

« Je suis content de voir Mostafa Mohamed déjà à cinq réalisations et s’affichant derrière Kylian Mbappé au classement des buteurs de Ligue 1. L’Egyptien ne me surprend pas. Pour avoir beaucoup commenté les matchs africains, notamment ceux du Zamalek, c’est un joueur que j’apprécie de longue date » a confié Balbir. Selon lui, Mohamed pourrait poursuivre sa progression tout au long de la saison.

« Il va éclater à Nantes »