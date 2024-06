Le FC Nantes programme deux gros transferts

Arnaud De Kanel

Après s'être fait une nouvelle grosse frayeur, le FC Nantes est tout de même parvenu à se maintenir et évoluera donc en Ligue 1 la saison prochaine. Les Canaris devront malgré tout procéder à des ajustements sur le mercato et Antoine Kombouaré peut s'attendre à perdre deux cadres de son effectif.

Monument en péril. Depuis plusieurs saisons, le FC Nantes, club historique de Ligue 1, navigue en zone dangereuse. Les Canaris frôlent la relégation à chaque fin d'exercice mais ils résistent malgré tout, profitant notamment des faux pas de la concurrence comme lors de la saison écoulée. Les hommes d'Antoine Kombouaré ont en effet frôlé la correctionnelle et ce miraculeux sauvetage devrait marquer la fin d'un cycle. Les dirigeants auraient planifié les départs de deux titulaires.



Mohamed bientôt vendu ?

Le premier joueur concerné n'est autre que Mostafa Mohamed. Le divorce est acté avec le FC Nantes et l'attaquant égyptien pourrait aller chercher un juteux contrat dans le golfe. « Mostafa a un deal avec la direction de Nantes pour partir cet été, lui en marre d’être à Nantes et la direction en a marre de l’avoir. Il y a un intérêt marqué de la part des clubs du Golfe pour Mohamed : Qatar, Émirats et Arabie Saoudite. On se dirige vers ça pour Mostafa », a déclaré le journaliste Emmanuel Merceron.

Les envies d'ailleurs de Lafont