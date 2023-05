Le boss du PSG l’a promis, la révolution est lancée

Thomas Bourseau

Le mercato estival approche à grands pas et il semble que le PSG soit déjà particulièrement actif. Le plan du club consisterait à se séparer de Lionel Messi et de Neymar entre autres pour offrir les clés du camion à Kylian Mbappé. Marco Asensio pourrait déjà le rejoindre.

Le 21 juin 2022, Nasser Al-Khelaïfi annonçait de grands changements en interne. Alors que Luis Campos avait officiellement été nommé conseiller football le 10 juin de la même année, soit le nouveau chef de la section sportive du PSG après le licenciement de Leonardo. Le président du Paris Saint-Germain évoquait la fin de l’ère des strass et des paillettes au club avec la recherche de nouveaux talents français ainsi que la fin des passes-droits.

Fin des strass et des paillettes, Messi et Neymar dehors ?

Et d’après ESPN , il semblerait bien que le projet du PSG prendrait un énorme tournant. Un grand nettoyage de printemps serait programmé lors… du mercato estival ! Le contrat de Lionel Messi arrivera à expiration le 30 juin prochain et ne devrait pas déboucher sur une prolongation. L’objectif du PSG serait de remplacer le septuple Ballon d’or dans les plus brefs délais. Il en va de même pour Neymar afin de mettre Kylian Mbappé au centre du projet.

PSG : Mbappé va halluciner, une révélation ahurissante tombe sur son transfert https://t.co/Wdo3LTUlDU pic.twitter.com/7S8PpkQApQ — le10sport (@le10sport) May 27, 2023

Mbappé avec Asensio la saison prochaine au PSG ?