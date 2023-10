Le boss de l'OM est poussé dehors, il hallucine

Amadou Diawara

Alors que des ultras ont menacé la direction de l'OM, et en particulier Pablo Longoria, Marcelino a décidé de faire ses valises et de claquer la porte du Vélodrome. Interrogé par la presse espagnole, le technicien de 58 ans a lâché toutes ses vérités sur le clash entre les supporters et les dirigeants marseillais.

Après le nul entre l'OM et Toulouse le 17 septembre (0-0), le public du Vélodrome a manifesté sa colère envers les joueurs. Pour apaiser les tensions, les dirigeants marseillais ont organisé une réunion avec les groupes de supporters le lendemain.

Des ultras ont menacé Longoria

Toutefois, l'échange entre les hautes sphères de l'OM et leurs supporters a viré au clash. D'ailleurs, certains ultras sont allés jusqu'à menacer les têtes pensantes marseillaises. Alors qu'il a démissionné de son poste d'entraineur à l'OM, Marcelino s'est lâché sur cet épisode « irréel ».

«C'est irréel en 2023»