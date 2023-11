L’attaquant qu’il faut au PSG, c’est lui !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour quasiment 90M€ lors du précédent mercato estival, Randal Kolo Muani peine à convaincre depuis sa signature au PSG. Mardi soir, la comparaison avec Olivier Giroud, son concurrent en équipe de France, ne plaide d'ailleurs pas en sa faveur. A tel point que Daniel Riolo pense que le 9 qu'il faut au PSG est bien l'ancien Montpelliérain.

Lors du précédent mercato estival, le PSG a largement chamboulé son secteur offensif, recrutant notamment Randal Kolo Muani pour quasiment 90M€. Mais l'international français peine à justifier cet investissement. Encore en difficulté mardi soir à San Siro, l'ancien Nantais a vu Olivier Giroud crucifier les Parisiens (2-1). D'ailleurs, Daniel Riolo aurait préféré voir l'attaquant de l'AC Milan dans l'autre camp.

«Tu mettais Giroud au PSG, le match, tu le gagnes avec lui»

« Giroud aujourd’hui (mardi), il est meilleur que Kolo Muani. Dans le rôle de 9, tu le (Giroud) mettais au PSG, le match, tu le gagnes avec lui. Dans les remises, il est bon, Kolo Muani ne sait pas faire ça, il n’est pas bon dans ce style-là. Il va falloir se poser cette question. Tu ne peux pas mettre un plan de jeu en place avec un mec qui ne correspond pas. Kolo Muani, tu sens que le gars a de la bonne volonté, de l’envie. Le problème est qu’il arrive dans un club à pression, avec un transfert important et il est obligé de vivre avec et ça c’est compliqué », assure le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant d’en rajouter une couche au sujet de Randal Kolo Muani.

«Le problème est qu’il n’a pas le temps d’apprendre au PSG»