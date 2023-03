L'ASSE plombe un gros projet de l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à résoudre le problème du recrutement de jeunes joueurs, l'OM a tenté de recruter Hamdane Karouni, recruteur en Ile-de-France, qui a finalement prolongé à l'ASSE où il a réalisé plusieurs jolis coups depuis six ans. Le club phocéen rate donc une belle opportunité.

Ce n'est pas un secret, l'OM n'est pas réputé pour son centre formation, ni pour sa faculté à recruter de jeunes talents. Un problème que cherche à résoudre Pablo Longoria qui a remanié l'organigramme, notamment concernant la cellule de recrutement. Mais le président marseillais avait tenté un autre coup.

Hamdane Karouni recale l'OM pour l'ASSE

En effet, selon les informations de Peuple-Vert , l'OM a tenté d'attirer Hamdane Karouni, recruteur en Ile-de-France, dont le contrat à l'ASSE prend fin en juin prochain. Néanmoins, ce dernier a finalement décidé de prolonger l'aventure chez les Verts. Une très bonne nouvelle pour le club du Forez, tandis que l'OM laisse filer une belle opportunité.

Déjà plusieurs jolis coups à son actif

Et pour cause, Hamdane Karouni, qui travaille depuis six ans à l'ASSE, a réalisé quelques jolis coups. C'est notamment lui qui a recruté Ayman Aiki, considéré comme l'un des grands espoirs du club du Forez où il a signé son contrat professionnel en juin dernier. C'est également lui qui a attiré Abdoulaye Bakayoko, Darnell Bile ou encore Beres Owusu. D'ailleurs, parmi les 14 joueurs issus des générations 2005, 2006 et 2007 recrutés par Hamdane Karouni, la moitié a déjà connu les équipes de France de jeunes. On comprend mieux pourquoi l'OM voulait l'attirer.