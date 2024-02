La star du Real Madrid libérée par Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le contrat de Kylian Mbappé arrivera à expiration le 30 juin prochain au PSG. Et si jamais le projet du Real Madrid prend forme avec le capitaine de l’équipe de France cette année, de gros changements seraient effectués à Madrid pour le bonheur de Jude Bellingham. Explications.

Depuis le début de la saison, le Real Madrid n’évolue plus dans un 4-3-3 classique. En effet, le départ de Karim Benzema et l’absence d’un vrai numéro 9 a changé les plans tactiques de Carlo Ancelotti. C’est pourquoi Jude Bellingham évolue à une position de numéro 10 très avancée afin de soutenir Rodrygo Goes et Vinicius Jr.

En cas d’arrivée de Mbappé, le Real Madrid reviendra aux bases

Cependant, comme Relevo l’a confié dans la journée de samedi, l’éventuelle venue de Kylian Mbappé à la prochaine intersaison serait susceptible de permettre au Real Madrid de revenir aux bases avec son traditionnel 4-3-3. Tout le monde serait sur le pont au sein de l’institution merengue afin que Kylian Mbappé débarque à la fin de son contrat au PSG l’été prochain.

Jude Bellingham repositionné au milieu ?

Et Jude Bellingham pourrait être récompensé de ses efforts et de ses services à un poste plus offensif depuis son arrivée au Real Madrid. En effet, Kylian Mbappé permettrait à Bellingham de retrouver son poste de prédilection au milieu de terrain. Reste à savoir si le meilleur buteur de l’histoire du PSG débarquera à Madrid cette année.