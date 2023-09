La presse espagnole annonce deux départs imminents à l'OM

Hugo Chirossel

Alors qu'une réunion houleuse s’est tenue lundi soir entre les représentants des différents groupes de supporters et la direction, Pablo Longoria, tout comme Marcelino, pourraient quitter l’OM dans les prochaines heures. D'après les dernières informations venues d’Espagne, les deux hommes auraient décidé de mettre un terme à leur aventure marseillaise.

Invaincu en championnat et troisième au classement, l’OM est tout de même en crise. La faute à un niveau de jeu jugé insuffisant et à des tensions qui ont éclaté lundi soir, lors d’une réunion prévue de longue date entre la direction marseillaise et les représentants des différents groupes de supporters.

Avenir incertain pour Longoria et Marcelino

Pablo Longoria aurait alors été menacé et depuis, son avenir à l’OM interroge, lui qui en est le président depuis février 2021. Tout comme celui de Marcelino, arrivé il y a un peu plus de deux mois et qui aurait été choqué par les propos tenus à l’encontre de son président et ami.

Longoria et Marcelino vont partir