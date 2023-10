La grande annonce de Cristiano Ronaldo sur son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce samedi soir, Al-Nassr a obtenu les trois points grâce à sa victoire sur Damac (2-1). Star de la formation saoudienne, Cristiano Ronaldo a inscrit son onzième but de la saison. A 38 ans, l'international portugais est toujours présent et n'a pas l'intention de raccrocher les crampons. Il a annoncé sa présence sur les terrains au moins jusqu'en 2025

Malgré ses 38 ans, Cristiano Ronaldo continue de briller. En Arabie Saoudite, l'international portugais enchaîne les buts. Ce samedi soir, il a trouvé le chemin des filets pour la onzième fois de la saison en championnat. C'est souriant que le buteur est apparu en zone mixte. Ronaldo a été questionné sur plusieurs sujets, notamment sur son avenir. Sous contrat avec Al-Nassr jusqu'en 2025, le Portugais a laissé entendre qu'il n'avait pas l'intention de mettre un terme à sa carrière.

Il annonce la couleur pour l’avenir de Cristiano Ronaldo https://t.co/yXgWL1jUNl pic.twitter.com/HDLqqf6mEz — le10sport (@le10sport) October 21, 2023

« Je continuerai à jouer cette saison et la prochaine »

« Les fans me rendent heureux et je les rends heureux. J'ai 38 ans et je continue d'aider et d'être utile à l'équipe. Je dois en être reconnaissant. Ce qui m'a permis d'atteindre le sommet, c'est un travail acharné, mais sans mon équipe, rien de tout cela n'aurait été possible. Je continuerai à jouer cette saison et la prochaine. Ensuite, je regarderai mon corps pour voir si je peux continuer ou non » a confié la star portugaise dans des propos rapportés par AS . La question se pose, peut-il viser la prochaine Coupe du monde en 2026 ?

« Tout peut arriver »