Lâché par l’OM, il bat un record improbable

Arnaud De Kanel

Arrivé à l'été 2022 en provenance du Havre, Isaak Touré n'a pas eu sa chance avec Igor Tudor à Marseill. Le géant avait donc quitté l'OM pour rejoindre l'AJ Auxerre en prêt, avant de revenir cet été. N'entrant plus dans les plans de la direction, il a été échangé avec Bamo Meïté. Et ce dimanche, Touré a battu un record assez fou avec Lorient.

Il est toujours très difficile de s'imposer à l'OM et ce n'est pas Isaak Touré qui dira le contraire. Mais à la différence de ses prédécesseurs, le défenseur central n'a pas eu d'occasion de prouver son potentiel avec le maillot marseillais. Il a donc quitté l'OM pour rejoindre Lorient, en échange de Bamo Meïté. Et il fait parler de lui après avoir inscrit le but victorieux dans le derby.

Touré marque le deuxième but de Lorient...

A l'aise dans le jeu aérien, Isaak Touré sait aussi marquer avec ses pieds. Comme il l'avait fait la saison passée avec l'AJ Auxerre, l'ancien joueur de l'OM a marqué d'un extérieur du pied dont il a le secret, permettant à Lorient de repasser devant face au Stade Rennais (2-1), et ce, contre le cours du jeu, comme le démontre cette statistique.

2 - Lorient est la 1re équipe à inscrire 2 buts en 1re période d'un match de Ligue 1 en ne tirant qu'une seule fois au but depuis qu'Opta analyse ces données (2006/07). CSC.#FCLSRFC pic.twitter.com/MXnQWVvIL2 — OptaJean (@OptaJean) October 22, 2023

...sur le premier tir lorientais !