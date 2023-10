Transferts : La mèche est vendue, le moment de vérité pour Messi ?

Thomas Bourseau

À l’Inter Miami, David Beckham est en train de reformer les grandes années du FC Barcelone avec Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba. Gerardo Martino est aux commandes de l’effectif et Luis Suarez serait susceptible de se joindre à eux. D’autant plus que l’entraîneur a annoncé le départ d’un attaquant…

Attaquant vedette à l’Atlanta United pendant cinq ans de 2017 à 2022, Josef Martínez (30 ans) a débarqué à l’Inter Miami en janvier 2023. Néanmoins, avec l’arrivée en grande pompe de Lionel Messi à la dernière intersaison, le visage de la franchise de Major League Soccer co-détenue par David Beckham a changé.

Jordi Alba déroule le tapis rouge à Luis Suarez à l’Inter Miami

En effet, un effet domino s’est manifesté en Floride puisque Lionel Messi a attiré par la suite Sergio Busquets et Jordi Alba à l’Inter Miami. Et maintenant ? Il est question d’une venue d’un autre ancien coéquipier de Messi au FC Barcelone et surtout d’un grand ami : Luis Suarez. Sous contrat avec Gremio jusqu’en décembre 2024, Suarez est attendu par Jordi Alba à Miami comme ce dernier l’a dernièrement révélé. « Je souhaite qu'il vienne. Je veux jouer avec les meilleurs et Luis est un grand footballeur, j'ai partagé beaucoup de choses avec lui, sur et en dehors du terrain, c'est un ami et j'aimerais qu'il vienne, je suis sûr qu'il nous aiderait beaucoup. Mais c'est un joueur d'une autre équipe et nous devons respecter cela jusqu'à ce que le club et le club lui-même décident s'il vient ou non ici ».

Fiasco pour Messi après le PSG https://t.co/mqgZ4SZSBq pic.twitter.com/PKjjT6Wrva — le10sport (@le10sport) October 22, 2023

L’Inter Miami annonce le départ d’un attaquant, la mèche est vendue pour Suarez ?