Un incroyable rêve prend forme pour Cristiano Ronaldo ?

À l’instar de son père, Cristiano Ronaldo Jr s’illustre lui aussi avec le ballon dans les catégories de jeune et va également évoluer en Arabie saoudite. La signature du jeune joueur de 13 ans à Al-Nassr a en effet été annoncée par la presse locale et confirmée par le journaliste Fabrizio Romano. De quoi rendre crédible l’hypothèse de voir les deux hommes évoluer un jour ensemble ?

Cristiano Ronaldo aura-t-il le temps d’évoluer un jour avec son fils en professionnel, comme en rêve ce dernier ? Le temps est forcément compté alors que le mythique numéro 7 approche des 39 ans, mais l'idée n'est pas écartée dans la famille. « Cristianinho me met la pression parfois et me dit: 'Papa, tiens encore quelques années qu'on puisse jouer ensemble.’ », confiait en 2019 l’international portugais, alors à la Juventus. Le quintuple Ballon d’Or a depuis quitté l’Italie et évolue depuis le début de l’année en Arabie saoudite, du côté d’Al Nassr. Et son fils va suivre la même trajectoire.

Cristiano Ronaldo Jr rejoint son père

Selon le journaliste Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo Jr va lui aussi porter le maillot d’Al-Nassr, avec les moins de 13 ans. Le jeune portugais débutera les entraînements dans les prochains jours et portera le numéro 7. Le père est engagé avec la formation saoudienne jusqu’en 2025 mais verrait déjà plus loin, lui qui souhaiterait prendre sa retraite après la Coupe du monde 2026, et donc jouer jusqu'au début de l'année 2027 selon un journaliste saoudien.

🚨🟡🔵 Cristiano Ronaldo Jr signs with Al-Nassr U13 team — here we go!The agreement has been signed as Cristiano’s son will start training in the next days.He will wear number 7.Cristiano once said: “My son tells me: dad, hold on a few more years, I want to play with you!”. pic.twitter.com/uUp25lelRJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2023

Une infime chance de les voir jouer ensemble ?