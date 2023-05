La confirmation tombe, le PSG a choisi son entraîneur

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le PSG vit une nouvelle saison compliquée. Éliminé rapidement de la Ligue des Champions et de la Coupe de France, le club de la capitale va se consoler avec la Ligue 1. De quoi menacer le poste de Christophe Galtier ? Selon nos informations, le technicien français sera toujours là, sauf catastrophe comme la perte du titre ou une affaire extra sportive. Par ailleurs, il n’y a pas le moindre contact avec José Mourinho.

C’est un sujet qui risque de faire parler pendant de longues semaines. Christophe Galtier sera t-il toujours l’entraîneur du PSG la saison prochaine ? Après la victoire contre l’ESTAC dimanche soir, le technicien français a rappelé à tout le monde qu’il se sentait bien à son poste. « Je veux commencer par dire que je suis très heureux d’être l’entraîneur du PSG. Croyez-moi. Je sais que c’est difficile. Je n’aurais jamais imaginé que nous aurions une deuxième partie de championnat aussi difficile, avec autant d’absences et des blessures importantes qui ont stoppé la saison de certains. Nous ferons un bilan à un moment donné mais l’objectif reste avant tout d’aller chercher le titre. Je le répète mais je suis ravi d’être l’entraîneur du PSG », a déclaré Galtier.

Christophe Galtier va rester au PSG

Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, sauf catastrophe comme la perte du titre de champion de France ou une nouvelle affaire extra sportive, Christophe Galtier sera toujours l’entraîneur du PSG la saison prochaine. Ce qui n’empêche pas les rumeurs de circuler, notamment sur une éventuelle arrivée de José Mourinho.

Pas de contact avec José Mourinho