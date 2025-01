Kvaratskhelia au PSG : Un problème loufoque enfin résolu !

Axel Cornic

Après s’être révélé ces dernières saisons en Serie A, Khvicha Kvaratskhelia est prêt pour un nouveau défi dans sa jeune carrière, puisqu’il devrait rejoindre le Paris Saint-Germain. Un très gros coup, avec le numéro 7 de Kylian Mbappé qui attendrait déjà l’ailier géorgien dans la Capitale.

Il n’a beau avoir que 23 ans, mais la liste des clubs de Khvicha Kvaratskhelia est déjà assez longue avec le Dinamo Tbilissi, le FC Roustavi, le Lokomotiv Moscou, le Rubin Kazan, le Dinamo Batoumi ainsi que le Napoli. Et une nouvelle ligne devrait s’ajouter, puisqu'en ce mercato de janvier l’international géorgien serait tout proche de signer en faveur du PSG, qui devrait débourser entre 70 et 80M€ bonus compris pour le recruter.

Désiré Doué éblouit sur le terrain, mais Daniel Riolo l'invite à réfléchir sur son attitude. ⚽️

➡️ https://t.co/7lxMDp6XIS pic.twitter.com/hlLjHvMWyu — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 16, 2025

Khvicha Kvaratskhelia, un casse-tête à venir ?

Bien connu en Italie, l’ailier va découvrir une toute nouvelle réalité avec ce transfert au PSG, mais les observateurs de la Ligue 1 vont également apprendre à le connaitre. Toutefois, un problème se pose déjà puisqu’on ne compte plus les chroniqueurs ou commentateurs qui ont fourché sur son prénom et sur son nom, pas vraiment simple pour un Français. Il n’a d’ailleurs pas fallu attendre longtemps pour qu’on raccourcisse son nom à un simple Kvara, comme cela a pu être fait de l’autre côté des Alpes.

« Ce n’est pas très difficile »

Contactée par Le Parisien, Hélène Gérardin a apporté quelques précisions concernant la prononciation du prénom et du nom de Khvicha Kvaratskhelia. « Ce n’est pas très difficile. Là où s’enchaîne un k et h, il faut utiliser un r raclé, comme pour le r de meRci. Ça se prononce comme la jota en espagnol. Ensuite, le ch se prononce tch, il faut rajouter un t » a expliqué la celle qui officie comme professeure à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) ainsi qu’à l’Institut des langues rares.